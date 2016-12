Melcocha sobre víctima de accidente: “No lo hemos abandonado”

A pesar que los familiares de Jorge Luis Saldaña -quien resultó herido tras el trágico accidente que pro­tagonizó Melcochita- comentaron a canal N que necesitaban que el cómico aporte más dinero para los gastos hos­pitalarios de su familiar, el hijo y mánager del artista contó que en ningún momento se les ha dejado desamparados pese a que no tienen una orden judicial de cubrir los gastos hospita­larios del afectado.

“Ellos quieren que nosotros les demos plata en mano, pero nosotros estamos pagando todos los gastos al hospital, porque si les damos a ellos no sabemos qué podrán hacer con el dinero. Por eso es que nosotros tenemos todas las boletas de los gastos que estamos cubriendo a pesar que el juez no ha dictaminado nada para la familia, sin embargo, nosotros cumplimos con ellos y no los hemos abandonado como han tratado de desli­zar”, dijo Pablo Villanueva, hijo del actor cómico.

De otro lado, Pablo contó que la otra parte no tenía los documentos en regla. “El vehículo (la moto) de ellos no tenía SOAT, no tenía brevete y la placa era clonada ¿Qué hubiera pasado si ellos nos hubiesen chocado? fácilmente se iban a la fuga, pero como mi padre es una persona conocida ahora por cualquier cosa se quieren colgar de él, en vez de primero comuni­carse con nosotros”, agregó el hijo de ‘Melcochita’.

