‘Melcochita’ descarta broncas con Magaly Medina y jura que no tendría problemas en ir a su nuevo programa

El actor cómico Pablo ‘Melcochita’ Villanueva descartó que se haya peleado con Magaly Medina luego que se lanzarán duros comentarios por el regreso de la ‘Urraca’ a la televisión. Él aclaró que todo fue un mal entendido y que sigue siendo amigo de la periodista.

“El otro día estuve hablando con ella, yo no le dije nada malo solo que cambie algunas cosas, pero ella en un momento agitada me dijo lo del asilo, pero no, nada, Magaly es mi causa”, afirmó ‘Melcochita’.

-¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella?

Sí, me mandó un video. Acá lo tengo (saca su celular y reproduce un video).

Magaly: (…) Ha sido un mal entendido, me vienen a decir a mí que tú has dicho que me salga de televisión, entonces yo digo: “¿Cómo va a decir eso ‘Melcochita’? Es como si yo dijera que se vaya a un asilo y eso no se lo voy hacer’. Hay que leer bien, lo que pasa que cuando te preguntan, le dan la vuelta.

-Con este video queda claro que todo se trató de un mal entendido…

Sí, ella me aclaró el tema, nosotros somos amigos, a mí no me gustar ser figureti, a mí no ven en cosas malas, ni borracho, ni drogadicto, yo me cuido del hincha, de no hacer nada malo porque las criaturas, la juventud me quiere mucho. El artista tiene que ser un ejemplo para el pueblo.

-El programa de Magaly arrancaría en enero, ¿Ahora no tendrías problemas en pisar su set?

De repente me invita y no tendría problemas en ir. La conozco años, hemos trabajado con Jimmy Santy, acuérdate, hacíamos unos papeles bravos. Siempre es bueno superarse y que este 2019 sea un año grande para ti. Hay que tenerle más miedo al amigo que al enemigo. (D. Bautista)