‘Melcochita’ en San Valentín: “Aún rindo en el ring de las cuatro perillas”

“En los momentos difíciles es cuando realmente te das cuenta quién está a tu lado”, dice Pablo Villanueva ‘Melcochita’, de 81 años de edad, mientras besa la mano de su esposa Monse­rrat Seminario de 37 años.

El actor cómico lleva ocho años de relación con la joven norteña, tiene tres hijas con ella y no descarta buscar el hombrecito. Ambos nos cuentan que para hoy 14 de febrero no han planeado algo especial, debido a que aún les inva­de la pena del triste accidente vehicular que protagonizaron en diciembre del año pasado, en la carretera Panamericana Norte en el distrito de Paiján, que cobró la vida de una persona.

“A diferencia de otros años, este San Valentín no hemos pla­neado nada, con todo lo que pasó el año pasado no hemos organizado nada, así que la vamos a pasar en casa junto a nuestras hijas. Ellas nos dan la fuerza para seguir adelante”, señala ‘Melco­chita’.

-Pero imagino que habrá algún detalle especial por ambas partes.

Melcochita: Le haré un buen desayuno con chicharrón, su salsa y camote.

-¿Y tú Monserrat?

Le tengo una sorpresa, algo más privado.

-¿Cuántos años de convivencia?

Melcochita: 8 años.

-Y hace poco se dieron el sí…

Melcochita: Así es. Fue una boda civil muy humilde, en un pueblito chiquito y solitario. Decidimos dar este paso porque sentíamos que ya era el momen­to, por nuestras hijas.

-¿Recuerdan cómo se dio el ‘clic’?

Melcochita: Fue en un evento, en un mitin. La conocí de vista y después de seis meses regresé y ella me dijo: “Holaa ¿se acuerda de mí?… con­ver­samos un poco y luego nos fuimos a Catacaos, a tomar chicha y comer. Algo dentro se pregun­taba: “¿Me aviento o no? Entonces sin pensarlo más, la agarré y la besé rápido, aguantó y des­pués ya… se dio el ‘clic’.

-Monserrat, ¿Así fue?

Sí. Cuando me robó el beso yo me dije: “Ahorita le saco su m…” Pero me aguan­té y en un principio pensé que era un vacilón, cada uno por su lado. Pero él me llamaba, me insistía para salir. Cambiaba de número y se averiguaba mi número. Después de un tiempo me dijo viaja para que estés conmigo y bueno acepté. Y así comenzamos a viajar, nos fuimos conociendo y nos enamoramos.

-Melcochita, ¿qué te conquis­tó de Monserrat?

Monserrat: El derrier jajaja

Melcochita: jajaja su popo, su modo de ser: criolla, chabacana. Tiene ese barrio que yo tengo, no es pituca, ni alzada.

-¿Y pueden darse sus esca­paditas teniendo a tres hijas pequeñas?

Melcochita: Sí. Tenemos tres hijas de 7, 6 y 3 añitos.

A veces nos vamos todos juntos de paseo y a veces las dejamos con la nana.

Monse­rrat: Nos vamos a pasear, a bailar, lo acompaño a sus presen­taciones, nos damos nuestro tiempo a solas.

-¿Han pensado en tener más hijos?

Monserrat: Ahí nada más.

Melcochita: Si Dios quiere, él manda los hijos. Mientras tengamos como alimentarlos no hay problema. Es pecado tener hijos y no cuidarlos.

-Podríamos decir que Mel­cochita todavía cumple en el ring de las cuatro parillas.

Monserrat: Sí

Melcochita: Por supuesto.

-¿Quisieras buscar el hom­brecito?

Si se da, bien. Si es otra mujercita, igual va a ser bien­venida.

-¿Cómo describiría el uno al otro?

Monserrat: Él es renegón. Ya es medio viejito, hay que comprender jajaja

Melcochita: Es recta, a veces reniego cuando le da su palmazo a las bebés, le grito, pero nada de pleito y esas cosas. Nunca he agre­dido a una mujer.

Monserrat: Él me agrede a besos.

-Ahora las parejas de los realities salen con cada historia…

Melcochita: La mayoría de esos pleitos son ‘arma­nis’.

Monserrat: La chica esta, Andrea San Martín, es mi familia, aunque no lo crean, regresó con el papá de su hija y me da gusto que estén felices. A mí me gusta mantener la familia unida.

“ME DECÍAN QUE ESTABA CON ÉL POR SU DINERO”

-Ustedes han demostrado que su amor es a prueba de balas.

Monserrat: Sí. Como me dijo un periodista: “Todos se han casado jóvenes y se han separa­do”. Nosotros ya tenemos 8 años de conviven­cia y seguimos para adelante. Al principio de la relación me decían que era una interesada, que estaba con él (Melcochita) por su dinero.

Melcochita: Nosotros nos hemos demos­trado, en todos estos años, que nos amamos y siempre estaremos el uno para el otro. Cuando yo estaba en la carceleta, Monserrat nunca me dejó y hasta dormía en la silla, por más incómodo que fuera.

-En los momentos difíciles es donde uno se da cuenta quién realmente te quiere…

Monserrat: En las buenas y en las malas.

Melcochita: Estamos más unidos que nunca.

-¿Qué momento consideran que fue el más crítico de su relación?

Monserrat: El momento más crítico fue lo del accidente automovilístico que tuvimos. Uno de sus hijos me dijo vete a Sullana con las bebés, “Disculpa. Yo voy a estar hasta el último con tu papá”, le dije. Mandé a mis hijas con mi mamá y estuve pendiente de su salud inyectándole su medicina porque él es diabético.

Melcochita: Fue un momento muy duro, pero nos estamos recuperando. Hay mucha gente mala y envidiosa.

Monserrat: Yo solo pido que lo dejen tra­bajar tranquilo, nadie está libre de sufrir un accidente.

-¿Qué le recomendarían a los matrimonios jóvenes?

Monserrat: Las parejas jóvenes tienen que tenerse confianza, respeto, comunicación, decirse las cosas claras, no esconderse nada.

Melcochita: Nosotros en todo este tiempo hemos aprendido que la confianza y el res­peto son lo primero.

