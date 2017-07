‘Melcochita’: “No empeloto a los políticos”

Por Ketty Cabrera

El reconocido humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ tiene calle y a sus 80 años ha visto a varios gobernantes en el Perú, por eso luego de hacer historia teniendo a dos presidentes presos en el país dice que no cree en la política para nada y por eso no toca ese tema dentro de su repertorio de humor para nada. Hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski dará en Mensaje Presidencial de Fiestas Patrias de 28 de julio, sin embargo para el cómico las palabras caen en saco roto.

“Hoy (ayer) me voy nuevamente a Estados Unidos porq ue tengo mucho trabajo pero el mensaje del presidente tampoco me causa interés porque nada se cumple. Por eso en mis show tampoco me meto con los políticos, no los toco porque los políticos no hacen nada por nuestra patria, la delincuencia aumenta y no se preocupas, para qué los voy a empelotar. Estoy en contra de hablar de los políticos, es único presidente del que se puede hablar es Manuel Odria, era dictador pero que hizo escuelas y unidades vecinales, además murió misio”, dijo ‘Melcochita’.

En estas Fiestas Patrias el cómico y sonero, quien ayer estrenó en todos los cines su película ‘Gemelos sin cura’, saca pecho y dice que ha llevado orgulloso la bandera del Perú por “un cuarto del mundo”; por eso se indigna y hasta llama con su popular frase “¡imbecil!” al representante del Ministerio de Educación que confundió en las redes sociales a San Martín con Simón Bolivar.

“Ese error es deshonroso y alienante, son del Ministerio de Educación, seguro que no lo ha hecho un ministro sino un ¡Imbeciiiiiil!… Seguro a este señor su hijo le pregunta ‘papá es cierto que Machu Picchu queda en Hancayo y él le dice: ‘idiota, no sabes que Machu Picchu queda en Huánuco”, contó Villanueva.

–Si te encontrabas con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca ¿Qué le hubieras dicho?

Que no se le prenda a los latinos, que deje trabajar a la gente.

-¿Todo bien con tu visa en Estados Unidos?

Yo tengo la nacionalidad, pero a muchos los quieren deportar. Mi hermana es ciudadana hace tiempo y me pidió.

-¿Nunca tuviste problemas como Korina Rivadeneira en otros países?

Para nada, yo voy de legal y regreso de legal. Siempre hay que ir por el conductor regular, no nos pueden ver cara de sonsos.

¿Qué le dirías a Migraciones por el caso de Korina?

Que dejen salir adelante a la gente trabajadora, si hay delincuentes está bien que los deporten pero no a una persona trabajadora que no hace daño a nadie.

Dato1

‘Melcocha’ hace poco fue homenajeado en la Casa Blanca por su prolífica trayectoria artística de más de 50 años en el Perú, Canadá, Estados Unidos y Europa. También fue invitado de honor del Peruvian American National Council (PANC) y en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió la Medalla de la Excelencia.