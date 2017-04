“Melcochita” resalta trabajo de la ‘Pánfila’

El actor cómico, Melcochita’, resaltó el trabajo actoral de María Victoria Santana, más conocida como ‘La pánfila’, con quien comparte roles en su película ‘Gemelos sin cura’.

“Me he sorprendido de ver cómo actúa la ‘Pánfila’, yo no la había visto actuar. Yo comparto roles con ella en la película, ella hace el papel de Rosario, una chica que está exorcizada. Al igual que ella también está Damián y El Toyo, Giovanna Valcárcel, Cindy Marino, Sergio Galliani, Paco Bazán, entre otros”, dijo el humorista quien terminará de rodar esta cinta peruana a fin de mes y que será estrenada a mediados de año.

De otro lado, el cómico dijo que se encuentra alejado de la pantalla chica, debido a que espera tener una buena propuesta para regresar por todo lo alto. "La televisión está en stand by, no porque no me quieran, sino porque estoy esperando a que me llegue una buena propuesta para regresar, porque a mí me gusta que el público se sienta contento de mi arte", acotó Pablo Villanueva.