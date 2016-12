“Melcochita”: “Una vez más pido disculpa… Esto me marcará para el resto de mi vida”

El cómico “Melcochita” manifestó a través de sus redes sociales, estar muy triste por el accidente automovilístico que tuvo, en el cual dejó una persona sin vida. Además, indicó que apoyará a la familia afectada hasta cuando él pueda.

“Hola estoy muy triste por lo sucedido. Lo que pasó fue un accidente algo trágico y pido perdón a las familias, mi más sentido pésame a la familia del difunto y la pronta recuperación absoluta del señor que está en el hospital. Yo sé que es difícil superar una pérdida pero no fue mi intención y ayudaré a las familias hasta q tenga fuerzas”, publicó.

Por último, puntualizó que espera que todos sus fans lo entiendan y lo apoyen, porque él seguirá trabajando por sus 3 menores hijas.

“Tengo 3 niñas pequeñas con las cuales aún tengo que cumplir, estoy devastado y una vez más pido disculpa, esto me marcará para el resto de mi vida. A los que me comprenden gracias por entender y los que me critican espero que entiendan que fue un accidente, una vez más mis sinceras disculpa”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: