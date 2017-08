‘Melcochita’ vuelve a ‘El Gran Show’

El popular Pablo Villanueva ‘Melcochita’ está feliz porque este sábado pisará la pista de ‘El Gran Show’ para participar de la se­cuencia de ‘El Desafío’. “Gisela me llamó y yo muy gustoso de ir. Voy a bailar una salsa con mi esposa para una causa especial, que aún no me cuenta. Mañana (hoy) comenzaré con los ensayos”, contó entusiasmado el actor cómico que grabó una secuencia muy divertida en el programa ‘Mujeres sin filtro’, el cual podrán ver luego de la emisión del reality de baile.

De otro lado, manifestó sentirse apenado por la situación que viene afrontando su amiga Evelyn Vela y descartó conocer al peruano que la echó, de iniciales ‘R.R.’. “He vivido 30 años en Estados Unidos, las leyes no son como aquí. Le mando muchas fuerzas”, dijo.