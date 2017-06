Melcochita: “Yo no necesito viagra”

Pablo Villanueva, Melcochita, es un humorista muy querido en nuestro país. Hoy celebra el Día del padre con sus tres hijas y su esposa Monserrat. Esta fecha especial, él quiso compartirlo también con los lectores de Karibeña. ¡¡¡No lo lean!!!

-¿Cómo le va?

Bien, con mis tres hijitas: Constanza, Cecilia y Esperanza.

-¿Cuántos hijos en total?

Seis y tres, nueve. Tengo 81 años. Siempre tuve una vida sana.

-¿Qué comía usted?

Mi mamá nos daba aceite de bacalao, quinua y mucho pecho. Ahora tomo leche de soya, nada de Pura vida.

-¿Qué tal papá fue?

Soy virgo, muy cariñoso, siempre me gustaron los niños. Hasta ahora trabajo por mis bebitas hasta que Dios me recoja.

-Aún falta mucho…

No creas, no somos inmortales.

-¿Qué recuerdos del Día del padre?

Mi papá murió en 1949, yo tenía 12 años. Él era sastre, bonachón y piedrón. Era blanco, de Cajamarca, y mamá negra. Era chévere, trabajador….

-¿Bromista como usted?

Mi mamá era la bromista. Yo salí a ella. Éramos muy pobres. Mi papá nos hacía carritos de la caja de mangos o zapatos de tela con suela de cartón. En nuestra humildad fuimos muy felices. Mi papá murió a los 52 años de diabetes.

CHOCHO CON SUS NIÑAS

-¿Usted cómo es en casa?

Soy muy cariñoso con mis hijas, las saco a pasear.

-Su esposa Monserrat dice que es muy renegón…

Renegón cuando no me hacen caso. No me gusta poner la mano, las regaño, pero las engrío también.

-¿Qué regalos les da?

Cuando voy a las galerías les compro lo que ellas desean. Quiero que tengan lo que yo nunca tuve.

-¿Les prepara el desayuno a las niñas?

Cuando tengo tiempo. Así me acueste tarde las levanto.

Monserrat acota: Melcocha es un buen papá, siempre está pendiente de ellas.

-¿Va al colegio?

Sí. Cuando hay fiestas a veces no voy porque quieren que haga reír a todos. Los niños me quieren mucho, no sé qué me ven en la cara. También las ayudo en las tareas. Yo era bravo en matemáticas. Cuando tengo tiempo les enseño.

-¿Qué anécdotas?

A veces jugamos a las escondidas y lloran porque yo hago de monstruo.

Monserrat: Es un niño más.

-¿Se siente un niño más?

Sí, me han rejuvenecido mis hijas y mi mujer también.

-¿Pensó que iba a tener más niños a su edad?

No. Como mi mujer era joven se dio. La primera nació el 2009 y yo ya estaba vegetal.

HACE SUS TRAVESURAS

Su esposa interrumpe y dice: “Cuando le conviene es vegetal. Para hacer sus travesuras ya no es viejito. Él es un muchachón en el ring de las cuatro perillas”.

-¿Usa viagra?

No. Puro pescado y chilcano.

-Es bien travieso dice su señora

Ah, sí, según la dimensión desconocida. Mi esposa es cariñosa y hay que engreírla. Nunca necesité “ayudín”. No soy muy goloso.

Monserrat interrumpe: “Cuando estuve con él la primera vez me quedé muda. De poder, puede. Del 1 al 20 le pongo 17”.

-¿Usted qué opina?

Habría que ver el tema de la reforma agraria. Jajaja…

-Un chistecito

Un chico va corriendo donde un policía y le dice: “jefe, mi papá se está peleando en el parque”. El agente va rápido y le pregunta al niño: “¿Cuál de ellos es tu papá?”. “Por eso se están peleando, pues”, responde. ¡¡¡Imbécilll!!! Jajajaja….

Otro más: Una señora coquetona le dice a su marido: “Amorcito, estoy excitada”. Y él le responde: “Te felicito por tus éxitos, mamita”.

PESADILLA QUEDÓ ATRÁS

-¿Qué experiencia le queda del último accidente?

Fue una pesadilla, me traumé porque llevaba a mis hijitas. Fue el momento más difícil de mi vida.

-Le hizo pensar en el sentido de la vida…

Son cosas de Dios, uno nunca sabe lo que le va a pasar. Me dio pena lo del señor.

Monserrat: Él estuvo con un estrés, comenzaba a saltar, se alteraba y le subía el azúcar. Pero le pedí que se tranquilizara. Menos mal que la mayoría del pueblo no le dio la espalda.

-Usted sigue muy activo

Me han llamado de la Casa Blanca para condecorarme el 20 de julio y en octubre me hacen un homenaje los soneros en Los Ángeles. Me están reconociendo de vivo. Mira, mi amigo Abanto Morales estuvo enfermo y nadie iba a visitarlo.

-¿Qué piensa de la muerte?

Somos mortales, cuando te toca te tocó.

-¿Usted la ha librado muchas veces?

Claro. Una vez casi me muero. Se siente sueño en ese momento. Sucedió en Lunahuaná cuando fui con los de Risas y salsa. Salí volando en el río. No se siente dolor cuando viene la muerte.

-¿Le hubiese gustado ser inmortal?

No, me aburriría. Uno dice que no quiere morir, pero cuando llegas a cierta edad, te cansas de la vida. Con más edad, empieza la “menopausia”.

Monserrat interrumpe: Menopausia le da a las mujeres, el climaterio le da a los hombres.

“Bueno, la misma vaina es”, asegura Melcocha.

Por JORGE PÁUCAR

Fotos: Geraldo Caso