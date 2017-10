Melissa a Angie: “No la conozvo

Melissa Klug no se quedó callada tras las declaraciones de Angie Jibaja, quien la acusó de comprar votos para que no sea eliminada en ‘El Gran Show – La Revancha’. La popular ‘Blanca de Chucuito’ se fue con todo al señala que no conoce a la ‘chica de los tatuajes’. “No la conozco. Sé quién es, pero no la conozco. Yo también gano con el corazón por eso es que 900 mil personas me siguen y esto es un forma de agradecer a los seguidores que votan por mí”, expresó.

Además, la ex pareja de Jefferson Farfán dejó en claro que no tiene problemas con lo demás participantes y que Angie Jibaja fue la única en quejarse tras una votación en Twitter. “Ella fue la única que no estaba de acuerdo, los demás normal (…) No tengo porque hablar con ella, a la justas es un hola y chau”, refirió Melissa Klug, quien hizo sentir su molestia al señalar que el reglamento no le prohíbe premiar a sus seguidores. Y una vez más quedó en sentencia junto a César Távara y Angie Jibaja.