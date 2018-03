Melissa coquetea con bruno

Melissa Klug causó revuelo en la secuencia ‘En la camita’ del programa ‘Trapitos al aire’ de Willax TV, donde entrevistó al integrante de ‘Combate’, Bruno Agostini. La chalaca contó que debido a ello su pareja Ítalo Valcárcel se puso celoso con el español, sin embargo, le aclaró que es solo parte del show.

“Es parte de mi trabajo y lo que me pautean en el programa, tampoco voy a decir que no, es show y entretenimiento. Yo entendía cuando él estaba en ‘El gran show’ y hacían de todo dentro de su baile. Ahora también está en un reality, entiendo su trabajo y él tiene que entender el mío. Si no estamos de acuerdo, ahí van a empezar los problemas”, advirtió la ex del futbolista Jefferson Farfán.

“Me imagino que le habrá molestado la secuencia de las poses en la cama… Pero era parte del show y me lo habían marcado en la pauta. Hubo como una pequeña diferencia y no llegamos a terminar de conversar. Obviamente que hubo una molestia por su parte y lo entiendo”, aseveró la chalaca.

Melissa sostuvo que si bien su corazón es de Ítalo, igual “los ojos se han hecho para ver lo bueno que hay, para ver el producto que se maneja y la mercadería que hay (risas)”.

Sobre su posible viaje a Rusia para cubrir el Mundial, sostuvo que aún no hay nada definido y reclamó que el papá de sus hijos le haya mandado saludos a Rebeca Escribens. “A mí no me ha mandado, mentira, jajaja… Tampoco espero un saludo de él”.