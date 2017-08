Melissa Klug a Yahaira Plasencia: “Enamórate de cualquiera, pero no rompas familias”

Melissa Klug vuelve a encender las redes sociales, esta vez al asegurar que no estaría en ‘Esto es Guerra’ mientras Yahaira Plasencia sea integrante del mencionado reality, debido a que la ‘reina del totó’ no tiene talento.

“No, no hay forma. (Si Yahaira Plasencia deja de participar en ‘Esto es Guerra’) Ahí sí voy. No habría forma porque tienes que calificar el talento y yo voy a ver más allá. No voy a poder calificar solo eso, así que mejor: no me llamen“, señaló para ‘América Espectáculos’.

Pero todo no quedó ahí, pues a la ‘Blanca de Chucuito’ le preguntaron, qué opinión tenía tras el supuesto romance entre Yahaira con un participante del reality. Su respuesta asombró a todos: “Que se enamore de cualquiera, pero que no rompa familias. Hay tantos hombres en esta vida que son solteros y no tienen familia“.