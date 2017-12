Melissa Klug amenaza a ex pareja de su hermano por esta razón

Se le salió el Callao. Melissa Klug sacó las uñas y dientes por su hermano Joseph Klug, quien fue acusado de maltrato psicológico por su expareja y madre de su hijo, Ingrid Páez, a través de un extenso mensaje en Facebook. La modelo señaló que sólo le pasa 450 soles de manutención y en una última discusión le deseó la muerte como a la joven voleibolista fallecida en una fiesta privada.

“Qué clase de persona o ser humano puede ser un hombre que le dice a la madre de su propio hijo que se muera, tus palabras de hoy fueron: “como no te vas a una de tus reuniones y te mueres como se murió la voleibolista’… Una vez hice una publicación dirigiéndome a ti, JOSEPH KLUG, y la borre por respeto pero que respeto se merece un hombre que solo insulta y desea la muerte de alguien…”, es parte del mensaje de Páez dirigido al hermano de Melissa.

Tras ello quien saltó en la red social fue la ex de Jefferson Farfán quien lanzó una fuerte amenaza contra la modelo. “¿Ustedes quieren saber quién es Ingrid Páez? La clase de mujer que es y lo que fue capaz de hacerme a mí y a mis hijos… ¿quieren que se los cuente y le muestre pruebas? Cómo puede más la ambición por el dinero…”, fue el mensaje de la ‘Blanca de Chucuito’.

“Tienes 24 horas para retractarte sino @josephklugorbegozo empezará a mostrar foto por foto… videos, conversaciones y todo lo (que) fuiste capaz de hacernos a nosotros…”, sindicó.

“ME QUIEREN MATAR”

Este mensaje lejos de intimidar a Ingrid sirvió parece público que ha recibido amenazas de muerte pero que seguirá luchando por su hijo. “Primero me desean la muerte y ahora recibo amenazas que me van a matar, que me maten pero gracias a sus publicaciones si me pasa algo ya todo el mundo sabe quiénes son los responsables. Ya no permitiré ningún tipo de agresión”.