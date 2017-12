Melissa Klug chocha con sus hijas

Orgullosa, así se encuentra Melissa Klug de sus hijas. La ‘chalaca’ contó que pese a la edad de las jóvenes, se considera amiga de cada una de ellas. “Hace unos días hemos celebrado los quince años de mi hija Melissa junto a sus amigos y familiares. ¿Si ya huelo a suegra? No mis hijas son chicas aún. La única que tiene enamorado es Samahara, no me molesta que mis hijas tengan sus amigos o enamorados, ellas ya están grandes. Están en una edad complicada pero yo soy muy amiga de ellas”, refirió Melissa.

De otro lado, aplaudió el éxito futbolístico que viene obteniendo el padre de su hijos, Jefferson Farfán en e l extranjero. “Me alegro mucho por él, sé que le está yendo muy bien, es un goleador, así que espero que siga triunfando”, acotó.