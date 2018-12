Melissa Klug ‘chotea’ a salsera Yahaira Plasencia

La chalaca Melissa Klug afirmó que la película de su expareja, Jefferson Farfán, tratara de su niñez y no de sus amores. Al consultarle si compartiría roles con la salsera Yahaira Plasencia, la ‘Woman del Callao’ respondió: “no compartiría ninguna escena con ella porque no soy artista sino empresaria. Aparte se va a tratar de su niñez no de su vida personal. Si hablan de su vida personal, ya sería una serie”.

“Es para que los niños vean que los sueños se pueden hacer realidad con sacrificio y esfuerzo, solamente se basa en su proceso de evolución”, agregó en el programa ‘En boca de todos’. Asimismo, la ‘Blanca de Chucuito’ se mostró fastidiada cuando Ricardo Rondón le consultó que le parece si Yahaira hace el papel de ella en la cinta de la ‘Foquita’. “Eso no va a pasar”, sentenció. De otro lado, aseguró que su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel va mejor que nunca y que pasarán las fiestas navideñas juntos. “El mejor regalo que le doy a él es mi amor, sabe que lo amo y estamos muy felices”, dijo.