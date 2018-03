Melissa Klug chotea a Diego Chavarri y dice esto

Tajante. Meliss Klug estuvo en el programa de Beto Ortiz y recordó parte de la historia de violencia que vivió con su expareja Diego Chávarri. Por eso descartó los rumores que aseguraban que podría volver con este a futuro.

“No hay formar de volver con él, jamás. Una vez tuvimos una discusión fuerte, él me quitó mi celular y me ahorcó con su brazo. Cuando sucedió eso me dije que acá se terminaba todo, no podía perdonarlo porque si no qué más iba a pasar”, dijo la chalaca en el programa de Ortiz.

Horas antes estuvo en ‘Esto es guerra’, como jurado de baile de ‘guerreros’ y ‘retadores’. Cuando fue el turno de Chávarri este tomó las riendas de la situación y se acercó hasta el lugar de Klug y le hizo un sensual baile pero ella se mostró indiferente a él.