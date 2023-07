Compartir Facebook

Tras el reciente ampay de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres, Melissa Klug brindó sus impresiones sobre el salsero, pero estas no serían nada buenas.

Recientemente el programa ‘Amor y Fuego’ expuso a Samahara Lobatón en un ampay que protagonizó con ‘el chupe’ de Jefferson Farfán. De acuerdo al programa de espectáculos ellos ya habrían salido varias veces juntos. Sin embargo, cuando les preguntaron acerca del ampay ninguno de los dos quiso dar respuesta alguna.

Tras esto, tanto Melissa Klug como Abel Lobatón, hablaron brevemente al respecto. Sin embargo, ahora la ‘chalaca’ se animó a dar sus primeras impresiones sobre el presunto pretendiente de su hija.

¿Qué dijo Melissa Klug?

En declaraciones para el programa ‘América Hoy’, Melissa Klug dejó ver que no tiene buenas impresiones sobre Bryan Torres. La popular ‘Blanca de Chucuito’ multiplicó por cero al joven salsero, pues aseguró no conocerlo.

“Por lo que he visto en la tele de él… todas las personas lo califican como ‘el chupe’, pero yo no lo conozco, no sé quién es”, expresó.

Además, la empresaria dejo ver que no ve al salsero con buenos ojos, pues pese a no conocerlo, sí recalcó que no tiene buenas referencias de Bryan. Esto debido a que el amigo de Farfán estuvo involucrado en un escándalo donde habló mal de Olenka Mejía, quien aseguraba haber tenido una relación con Jefferson Farfán.

“Lo último que vi es que salió a hablar de Olenka (Mejía), de una mujer, ahora imagínate… ¿hablar de una mujer? ya sacas tu propias conclusiones, de qué persona es (…) de él no tengo buenas referencias, ¿quién es? todo el mundo sabe de dónde lo conocen”, añadió.

¿Qué dijo sobre el ampay?

Pese a que en un primer momento, Melissa solo se pronunció frente al ampay con una publicación en redes sociales, la empresaria estuvo en el set de ‘Mande quien mande’, donde habló del ampay de su hija.

La ‘Blanca de Chucuito’ dejó en claro que ella no se involucra en las decisiones que toma su hija. Además, señaló que Samahara es una persona mayor de edad, por lo cual deberá asumir las consecuencias de sus actos.

“Tiene una hija y tiene que pensar en hacer primero las cosas para que después no se arrepienta (…) Es decisión de ella, no puedo mandar en su vida. Los errores que ella cometa, va a tener que asumirlos”, indicó.