Melissa Klug: “Es una roba maridos”

“Siempre voy hablar de ella porque se burló de mí en mi peor momento”. Así aseveró Melissa Klug cuando el panelista Santi Lesme le increpó en el programa ‘Cuéntamelo todo’ que solo se cuelga de Yahaira Plasencia para facturar. Sin embargo, la chalaca indicó que su molestia contra la salsera se debe a todo lo que vivió durante su separación con el futbolista Jefferson Farfán.

Recordó incluso que Yaha buscaba mandarle indirectas en sus espectáculos y que al final quien está mejor ahora es ella pues puede caminar por la calle tranquilamente mientras que a la salsera la califican de robamaridos. “¿Qué me grita la gente de ella cuando me ve en la calle? Lo mismo que le gritaron en el aeropuerto (robamaridos). Eso me dicen siempre, pero tampoco es que me robó a Jefferson porque la verdad que aquí nadie roba a nadie”, acotó Melissa luego que la exintegrante de ‘Esto es guerra’ dijera que se cuelgan de su popularidad.

“Tanto se burlaba de mí pero al final quién perdió, ella se quedó sola y yo siempre estaré ligada al padre de mis hijos, tengo dos tesoros con él”, aseveró la ex de la ‘Foquita’ que sorprendió al decir que no descarta juntarse en un futuro muy lejano con Plasencia para limar asperezas.

También habló del mal momento de su expareja y ex ntegrante de ‘Combate’, Diego Chávarri, que ha sido involucrado en una serie de escándalos. “Yo no soy quién para aconsejarlo. Mis hijas hablan con él de vez en cuando, no es que hablen con él todos los días ni que sean íntimos, pero ya depende de él. Me apena mucho porque necesita ayuda”, declaró.