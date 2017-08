Melissa Klug: “Evelyn regresará al Perú”

Melissa Klug rompió su silencio y conversó con diario Karibeña sobre la difícil situación que viene afrontando su amiga Evelyn Vela, quien se encuentra recluida en la cárcel federal de Miami por introducir 20 mil dólares falsos en tierras gringas. Ella dejó en claro que el vínculo de amistad que tienen está más fuerte que nunca, no teme que la investiguen y da detalles de la conversación telefó­nica que tuvieron el pasado 11 de agosto, fecha del cumpleaños de la popular ‘Reina del sur’.

“¿Saben cuántas veces he viaja­do a Miami con Evelyn? Hablan de una vida de lujos como si yo al lado del padre de mis hijos no lo hubiera tenido ¿qué están hablando? ¿Qué necesidad ten­dría yo?”, dice firmemente la ‘Blanca de Chucuito’, luego de leer nuestra portada del último domingo, en la que informamos que fuentes cercanas a nosotros manifestaron que las autoridades estadounidenses investigarán al entorno cercano de Evelyn Vela, además de recordar que Melissa tenía un negocio de ropa con la exbailarina.

-Se dice que investigarán a todo su entorno…

¡Qué investiguen lo que quieran! No me interesa. Mi vida de lujos, como lo han puesto, la he llevado desde que el papá de mis hijos empezó a crecer y establecerse económicamente bien.

-Algunos medios indican que le habrías dado la espalda a Evelyn Vela tras ser detenida ¿es cierto?

Me desligué de ella solo del trabajo, mi amistad con ella seguía, no nos veíamos mucho porque ella estaba metida en lo de ‘El gran show’ y yo con mis cosas, mi tienda de vestidos y mis jeans. ¡Mi casa, mis hijos! Nos veíamos de vez en cuando, cuando se podía.

-¿Te sorprendió su detención?

He hablado con ella y está bien, ya vendrá para aclarar todo este tema que solo le compete a ella. Nadie tiene que especular, nadie sabe nada de ella, ella es la única persona que tiene que responder por su situación.

-¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?

El día de su cumpleaños fui a la casa de sus hijos, porque ella llama ahí. Me dijo que está bien y que ya regresa para que declare su situación cómo es realmente.

-¿Se pagará la fianza?

De ese tema no hablo, solo te digo que ella me dijo que ya regresa para aclarar este tema.