Hija de Melissa Klug saca las garras y arremete contra exbailarina de ‘El gran show’

La engreída de Melissa Klug, Samahara Lobatón , mostró su otra cara en el set de ‘Combate’. Arremetió contra la exbailarina de ‘El gran show’, Gabriela Herrera, quien contó que la joven pretendió sacarla de la sala de ensayos a pesar que llegó tarde a su turno. Ante ello, le respondió fuerte y claro a Samahara, al recomendarle que se compre algo de talento.

“¿Crees que me vas a quitar el set a mí? Si quieres cómprate un set porque talento no tienes. ¿Qué te crees para decir ‘se me largan todos de acá’? Tú no eres nadie para mandarme a mí”, expresó muy Gabriela quien aseveró que no temé a la hija de la ‘blanca’ de Chucuito.

“Tú para mí no eres nadie. Así que ahora te aguantas porque la tumba te la has cavado conmigo. Fíjate bien dónde estás parada, así que por favor ubícate”, agregó la bailarina profesional de 18 añitos.

Por su parte, Samahara no se quedó callada para nada y aprovechó la oportunidad para ‘cuadrarla’ en vivo. “En verdad yo no hablo con gente malcriada y maleducada. No le voy a dar pantalla a este chiquita. Ya me cansé de que me enfrenten con ella, ella es una bailarina y yo recién estoy aprendiendo. Yo ya no quiero hablar de ella, basta de darle cámaras a esta chiquita que nadie conoce”, dijo ofuscada.

Por su parte, la exparticipante del reality de Gisela Valcárcel sostuvo que es una persona sensible. “Esas risas y todo eso, también me afecta. No me hago la víctima, soy como soy”, indicó.