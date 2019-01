Melissa Klug habló fuerte del viaje de Ivana Yturbe

Melissa Klug aseguró que “todos merecen ser felices” tras enterarse que Ivana Yturbe viajó al Viejo Continente, aparentemente para reencontrarse con Jefferson Farfán. La ‘chalaca’ quien asistirá con sus hijas al concierto de Anuell AA y Karol G el próximo 2 de Mayo en el Jockey Club, prefiere evitar hablar sobre esta nueva historia de amor, sin embargo, reiteró que considera que la excombatiente no es de su agrado porque es una chica “liberal”.

-¿Qué opinas del viaje de Ivana?

Si ella se ha ido de viaje, si están o no, la verdad, ese es un tema de ese triángulo amoroso, yo no pertenezco, no tengo nada que opinar. En todo caso, que sean felices.

-¿Qué opinas de ella?

Ya opiné de ella, no me gustaba para nada su amistad con mi hija.

-¿No te gustaban sus mañas?

No sé si son mañas (…) Si bien es cierto acepté que mi hija trabajara en un reality, no quiere decir que también deje que haga lo mismo que hacen las personas de ahí, o chicas que son más liberales lo hagan.

-Se dijo que estabas celosa…

Olvídate, la relación con el papá de mis hijos terminó hace 4 años, estoy en una etapa bonita de mi vida y él tiene derecho de rehacer su vida con la persona que quiere llevar de la mano.

-¿Qué no te gustó de Ivana?

Todos saben, es una chica que tiene muchos temperamentos emocionales, anda a veces depresiva, vive sola, ya tiene más experiencia en el mundo de la farándula, de los realities, de los chicos realities.

-¿Crees que calza con la palabra liberal?

Ella ha vivido mucho tiempo sola, ha sido independiente, y cuando uno es independiente a una corta edad, yo también de chiquilla he sido independiente, viví sola, y ahí no está la mamá o el papá que te diga qué hacer, vives sola, trabajas y comes de tu propia mano.

-La mayoría dice que es ambiciosa…

Eso lo tienen que saber ellos, creo que la gente no es tonta. Si ella se enamoró de él a primera vista o él se enamoró de ella, felices todos, son ellos que tienen que saber si su relación se fortalece.

-Sobre la pelea de Erick y ‘Coto, ¿crees que ‘Coto’ quiso utilizar a Yahaira?

Creo que ‘Coto’ es recontra inteligente y no creo que le sume eso, ‘Coto’ puede salir sin necesidad de esto. (V. Rondón)