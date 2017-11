Melissa Klug: “Jefferson Farfán ganó en todas las canchas”

Luego que Jefferson Farfán celebrara la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018 con las modelos Jamila Dahabreh y Ruth Kruger, su ex pareja, Melissa Klug, aprobó la elección de la ‘Foquita’ y hasta calificó de “chicas guapas” a las amiguitas del futbolista. “Todos celebraron el triunfo, el pase al mundial, porque era una noche de celebración. Acabó el partido y tenían que celebrarlo”, indicó.

Para la Klug, Farfán es un “ganador en todas las canchas”. “No las conozco, no tengo nada en contra de ellas, pero se ve que son chicas guapísimas, ganó en todas las canchas, salió ganador. No sé si goleó, pero salió ganador (risas)”, señaló la chalaca en son de broma.

Consultada si lloró por con el gol del padre de sus hijos, comentó: “Estoy feliz como todo el Perú. Lo he celebrado, pero no he llorado”. Asimismo, calificó de “lamentable” la agresión que sufrió este en manos de un sujeto que se encontraba en estado de ebriedad y que causó que el delantero de la selección nacional pierda los papeles.

“Se ve como bastante gente le pide fotos, autógrafos y que venga alguien a meterle un puñete, todas las personas reaccionan distinto. En ese momento él reacciono así por lo que le hicieron (…) estábamos en un momento de celebración, pero son incidentes que pasan”, apuntó.

Finalmente, la chalaca aprovechó en mandarle un ‘misil’ a Yahaira Plasencia, quien celebró el gol de la ‘Foquita’ en sus redes sociales. “Imagino que lo habrá celebrado con bastante emoción, pero ella sabe cómo ‘marketearse’”, opinó.