Melissa Klug: “Jefferson ya no mira para abajo”

La popular ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció sobre el piropo que le envió Yahaira Plasencia a su ex Jefferson Farfán, cuando comentaba el nuevo comercial de la ‘Foquita’ en ‘Esto es guerra’. La salsera no dudó en decir que el pelotero estaba ‘rico’.

-¿Qué te parece que Yahaira haya mandado un piropo a Jefferson?

Es lo que vende.

-¿Crees que lo hace por ganar titulares?

No sé. No me interesa en qué están, si me preguntan por Jefferson lo único que puedo decir es que él está mirando arriba no abajo.

-¿Melissa ya oficializaste con Ítalo?

Toda la semana han sacado eso, Ítalo y yo estamos bien, no hemos oficializado nada.

-¿Tienes miedo a equivocarte?

No tenemos la necesidad de decir que tenemos una relación, porque es el proceso de conocernos.