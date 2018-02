Melissa Klug le pone la cruz a Ítalo Valcárcel

La posibilidad de un acercamiento con Ítalo Valcárcel es cada vez más lejana para Melissa Klug. La chalaca quedó prácticamente con la boca abierta cuando el programa ‘Amor de verano’ le mostró videos y fotos del bailarín disfrutando en su tierra, Moquegua, donde se luce de lo más cariñoso con una joven de nombre Nicole Gamión, mientras ella estaba de viaje en Europa.

La joven de 22 años hasta colgó fotos en sus redes sociales al lado de Ítalo con las frases: “Mi churro” y “Ya te extraño”. Ante ello, la ‘Blanca de Chucuito’ no pudo ocultar su incomodidad frente a las cámaras. “Me molesta las especulaciones, no hay infidelidad, pero lo que sí es cierto es que el último fin de semana salió con sus amigas y eso es la molestia porque yo no he sabido”, declaró Klug, tras amadrinar el restaurante El Señor Feudal en SMP.

Contó que desde hace más de una semana está distanciada de Valcárcel y ahora le sorprende que haya sido presentado como uno de los jales de ‘Esto es guerra’. “Me enteré que estaba en el reality ese mismo día, no sabía nada pero tampoco me meto”, señaló.

Descartó retomar su relación con el ‘diablito’ Diego Chávarri ahora que está soltera. “No volvería con ninguno de mis ex, no está en mi cabeza. La verdad yo ya estoy curada. De repente es verdad que no tengo suerte en el amor, me tengo que quedar sola, el 14 de febrero la voy a pasar soltera”, comentó.