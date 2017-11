Melissa Klug quiere lejos a Yahaira Plasencia

La guapa Klug dejó entrever que le gustaría que Yahaira Plasencia aborde una nave espacial y que nunca más regrese al participar en el sillón rojo de la verdad del programa ‘Qué tal sorpresa’. “¿Te gustaría mandar en una nave espacial a alguien con nombre ‘Y’ y con apellido ‘P’?”, fue la pregunta que le planteó Karen Schwarz y que muy cómodamente respondió: “Sí, pero con pasaje de ida, sin regreso. ¿Si me le he cruzado alguna vez? Sí, en un mismo local, pero no cara a cara”.

La ‘Blanca de Chucuito’ también dejó en claro que no se le eriza la piel cuando escucha la canción del “Totó” y que nunca se ha peleado hasta las patadas por un hombre. “Soy cero violencia, pero no quiero opinar de quién te refieres porque es la única patada voladora que se ha visto”, agregó.