Melissa Klug le responde con burlas a Yahaira Plasencia

Estalló la bronca. Melissa Klug le respondió con todo a Yahaira Plasencia y se burló de los comentarios de la salsera, quien la tildo de ‘veterana’ por su constantes críticas. La chalaca le mandó tremendo misil y hasta dejó entrever que pese a su edad la ex de Jefferson Farfán es una mujer con una amplia experiencia.

“Ella qué habrá estado pensando para decirme ‘veterana’, pensó que me iba a ofender, por favor, además al decirme ‘veterana’ de forma despectiva está ofendiendo a muchas mujeres como yo que son mamá. Uno puede tener 40, 50, 60, 70 y se sienten hermosas, la edad no significa nada. No sé porque piensa que decirme ‘veterana’ es un insulto, yo a mis 33 años me siento en el mejor momento de mi vida”, dijo Klug.

“Es como que tú ves un carro nuevecito, bonito pero lo prendes y debe tener el kilometraje del año de mi abuela con todos los años que ha manejado. Que haces teniendo un chasis nuevo, bonito y cuando lo prendes esta recontra usado“, respondió Melissa que este sábado estará en la inauguración de ‘La choza náutica sur’ de Panamericana Sur, junto a Son Tentación, Camagüey y Los Barraza.

No sabe de ahijada

Sobre la familiaridad entre su ex Jefferson y Valeria Roggeron la ex de Yordy Reyna, la chalaca contestó: “Yo a la chica no la conozco, solo la vi una vez en el bautizo de uno de mis hijos, no sé si la hizo ahijada, es un tema que no me compete, además no tienes que tener la misma sangre para ser familia”.

“¿Si me molesta que se convierta en pareja de Jefferson? Sería complicado, no tengo por qué preguntarle, yo sé que él está compartiendo con sus hijos, no me molestaría, porque es parte de su familia”, apuntó la ‘blanca de Chucuito’.