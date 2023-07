Compartir Facebook

Melissa Klug participó en el reality de cocina ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, donde sorprendió a todos al admitir que no sabía cocinar.

En la última edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ se enfrentaron Melissa Klug contra La Pánfila junto a sus respectivas madres. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención durante el programa fue la revelación que hizo Melissa Klug acerca de sus dotes culinarios. La influencer no tuvo problemas en admitir que la cocina no es su punto fuerte y hasta bromeó acerca de la situación.

¿Qué dijo Melissa Klug?

La ‘Blanca de Chucuito’ reveló que no es muy buena para la cocina, pues en realidad a ella no le gusta cocinar. Sin embargo, bromeó indicando que aún así tiene un platillo seleccionado que sus hijos consideran el mejor.

“Yo no cocino nada, mis hijos dicen que la comida que mejor me sale es la sopa que viene en sobre”, comentó la expareja de Jefferson Farfán entre risas.

La influencer también reveló la razón por la cual no le gusta cocinar, pues indicó que detesta el olor que dejan algunos ingredientes. Por otro lado, prefiere encargarse de los quehaceres que dedicarse a preparar la comida.

“Es que no me gusta cocinar, no me gusta tener el olor del ajo y las cebollas en los dedos. Yo prefiero limpiar que meterme a la cocina”, indicó.

Además, Melissa explicó que su madre no le enseño a cocinar porque ella tampoco sabía como hacerlo. Sin embargo, reveló que debido a esto, quien se encargaba de cocinar en su familia cuando ella era joven fue su abuelita.

“Mi mamá y yo somos un gran equipo, pero no me ayudó mucho en la cocina, creo que mi mamá estaba encantada, porque no hablaba. Igual, ella no sabe cocinar, quien siempre cocinó en casa fue mi abuelita”, expresó.

Yaco revela que ella estuvo fuera de su alcance

En otro momento del programa el conductor Yaco Eskenazi reveló que durante su juventud fue vecino de Melissa Klug. Al revelar que ambos vivían a solo 2 cuadras, Ethel Pozo no dudó en preguntarle si había oído hablar de ella por el barrio.

Sin embargo, el esposo de Natalie Vértiz reveló que sí sabía acerca de ella, pero confesó que en ese entonces consideró que estaba fuera de su alcance.

“Si sabía (que vivía en Chucuito), pero en esa época estaba fuera de mi alcance, yo era un piraña, cero, con peinado honguito. No pasaba nada. Yo era un enclenque prácticamente”, indicó.