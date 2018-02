Melissa Klug rompe en llanto en televisión nacional por Jefferson Farfán

La ex de Jefferson Farfán, Melissa Klug, se confesó a la periodista Andrea Llosa en el programa ‘Andrea al mediodía’ que estrenó en ATV+, donde rompió en llanto al hablar de todo lo que vivió mientras se separaba del futbolista de la selección nacional. Pues mientras este daba inicio a su romance con Yahaira Plasencia y confirmaba su relación con comunicado de prensa, luego de ser ampayados, ella vivió una dura pesadilla.

“Yo me separo por lo que todo el mundo sabe (la infidelidad con Yahaira Plasencia). Me chocó demasiado porque no solamente era la separación, sino a mi hija de 15 años le acababa de dar parálisis facial. Mi abuela, que es como mi madre, estaba internada en cuidados intensivos y Jefferson me dejaba. Era todo junto y la verdad fue lo más difícil”, dijo la chalaca mientras lloraba.

La madre de los dos hijos varones del popular ‘Foquita’ dijo que debido a todos los problemas que estaba pasando tuvo que ir al psiquiatra y fue en ese momento que conoció al ‘guerrero’ Diego Chavárri, con quien mantuvo una relación de poco más de 9 meses.

“Se me venía el mundo encima. Eran muchas cosas por las que estaba pasando, más con lo de mi hija y mi abuela. La separación lo iba a superar pero mi hija estaba mal, no soporté y tuve que estar en tratamiento psiquiátrico y ahí apareció Diego. Por eso digo que fue una pieza muy importante en ese momento para mí”, señaló Klug.

“No soy mantenida”

Además, la ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que ella no vive del dinero de los padres de sus hijos, pues ella trabaja desde los 15 años. “Todo el mundo dice: ‘la viva de Melissa que vive de las rentas de sus hijos’, pero nadie ha estado en mis zapatos, yo desde los 15 años salgo adelante sola con mis hijas. Hoy en día son 5, nadie tiene idea del papel que hago yo. Todas las madres que son padre y madre me entienden”, aclaró.

De otro lado, Klug calificó de “mal padre” al ex jugador Abel Lobatón –padre de sus hijas Samahara y Melissa-, pues considera que está ausente en la crianza de las menores. “Él para de viaje, está en su mundo. Él sabrá como va a recuperar el tiempo (con sus hijas)”, afirmó.