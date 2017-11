Melissa Klug se achora con Vania Bludau tras conflicto por baile erótico de Ítalo

Melissa Klug le puso los puntos sobre las íes a Vania Bludau, luego que esta le dijo a la chalaca que “no es una niña de 15” para sentir celos por el baile erótico que realizó en la última gala de ‘Reyes del show’ con Ítalo Valcárcel. Ante ello, la ex de Jefferson Farfán le respondió fuerte y claro a la bailarina acotando que es toda una mujer hecha y derecha para dudar de su actual pareja sentimental.

“Sí es cierto, no tengo 15 años, tengo 33 bien puestos. Yo no necesito cuidar nada. Ítalo es un gran profesional y sabe hacer su trabajo perfectamente. Yo lo conocí así”, aseguró Melissa a las cámaras de América Espectáculos.

Klug señaló que no siente celos de Bludau, sin embargo se encuentra molesta por las especulaciones que se han desatado en el reality de baile para enfrentarla con la ex del Wachiman y aseguró que su relación con el bailarín está más firme que nunca. “Yo no tengo ningún problema con Vania. Ha habido una molestia de las cosas que están haciendo, por el ‘show’, pero mi relación con Ítalo sigue igual”, agregó la madre de los hijos varones de Farfán.

Sobre los videos que publicó el último fin de semana y que harían alusión a una posible infidelidad de parte Ítalo, la rubia decidió pronunciarse y dejar en claro cualquier tipo de especulación. “Esa canción hace tiempo yo la vengo cantando porque es uno de mis temas favoritos. Y te puedo asegurar que no estaba dirigida a él”, dijo tajante y descartó acompañar en alguna gala a su amado. “Siempre he mantenido mi relación con él perfil bajo y así quiero que siga”.