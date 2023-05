Compartir Facebook

Melissa Klug se la mandó nuevamente a su ex pareja y padre de sus hijos Jefferson Farfán y es que la ‘Blanca de Chucuito’ afirmó estar cansada de las demandas que le interpone el expelotero por hablar en programas.

No hay conciliación

Melissa Klug se presentó en el programa de ‘América Hoy’ y reveló que Jefferson Farfán hasta el momento no le dedica el tiempo que merecen sus hijos.

Descartó que su interés sea económico ya que en ese aspecto no tienen problemas, sin embargo, lo que reclama es calidad de tiempo para sus pequeños.

“Yo siempre ando con bandera blanca, pero parece que, para el otro lado, su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Yo, siendo la madre de sus hijos, no hay tregua, no hay conciliación, es un desgaste”, acotó.

Abuso de poder

Por otro lado, la pareja de Jesús Barco remarcó que considera que hay un abuso de poder de parte de la ‘Foquita’ al entablarle demandas que considera que es un desgaste emocional.

“Como él lo lleva todo por la vía judicial allí es donde nos tenemos que encontrar”, agregó.

Klug se mostró ofuscada de tener que lidiar con demandas de parte del padre de sus hijos y aseveró que no se va a retractar de solo haber dicho la verdad.

El pedido

La “Blanca de Chucuito” hizo hincapié en que solo le pide a Jefferson que se incluya en las actividades de sus hijos ya sea en el colegio o en sus entrenamientos ya que es ella quien los lleva a cada partido.

“Y lo que siempre he dicho y no me voy a retractar, lo justo que pido para mis hijos es tiempo, yo no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo tiempo (para mis hijos)”, aseveró.

En medio de demandas

Como se recuerda, el exjugador acaba de demandar a Olenka Mejía ex cuñada de Yahaira Plasencia por un millón de soles tras acusarla de difamación agravada.

Esto en vista de que Mejía aseguró que había mantenido una relación amorosa con Jefferson, versión que jamás confirmó el hincha de la Alianza.

Sin embargo, recientemente Olenka mostró pruebas en las que comprometen a Farfán ya que el ex deportista le había pedido que mantuviera todo en secreto para evitar escándalos.