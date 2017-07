Melissa Klug: “Ubicaína a Yahaira”

Melissa Klug le dio su total respaldo a su amiga Tilsa Lozano, quien dijo que Yahaira Plasencia no quiso compartir escenario con ella en un show el último fin de semana y hasta amena­zó con bajarse del mismo.

“Ya llegará el día en que alguien le dé su pastilla de ubicaína a la señorita. Ustedes saben cómo es Tilsa, si viene otra chica la aterriza rápido. Dicen que el árbol que crece torcido nunca endereza”, declaró la chalaca en alusión a la salsera que ha sido calificada con poses de diva.

Al ser consultada sobre cómo reaccionaría si algún día se cruza con la salsera, Melissa respondió: “He estado en algunos lugares con ella, pero nunca me la he cruzado, nunca me he visto cara a cara con ella. No sé cuál sería mi reacción”. Dejó en claro que no es una mujer agresiva, pero siempre tiene en su cartera “un rocoto porque si tanto le pica se lo meta”.

Klug también se mostró feliz ante el posible regreso a la selección nacional del padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán, luego que el asistente técnico contara que se reunirá con él en Rusia para evaluar su convocatoria. “Me alegro, se ha esforzado para recuperarse. Ha venido de le­sión en lesión”, dijo la chalaca que amadrinó la tienda depor­tiva Heinz Club en Gamarra.