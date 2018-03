¿Melissa Klug viajará a Rusia para entrevistar a Jefferson Farfán?

La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, debuta hoy como conductora de televisión del programa ‘Trapitos al Aire’, que se transmitirá de lunes a viernes a las 7:00 p.m por Willax Televisión, y en donde compartirá con Karla Tarazona, Sully Sáenz y Joselito Carrera. La chalaca comentó que tiene entre sus planes viajar a Rusia para cubrir el Mundial 2018 y posiblemente entreviste al padre de sus hijos varones, el futbolista Jefferson Farfán.

-¿Es verdad que viajarás a Rusia?

Es probable.

-Él no te negará una entrevista como lo hizo con Magaly Medina…

No sé qué pasó con Magaly, de repente hubo una descoordinación, no estoy enterada de nada.

-Magaly dijo que se negó a darle la entrevista porque supuestamente te iban a tener a ti sentada en su programa…

La verdad yo no he estado invitada, absolutamente descartado, a mí nunca me llamó la producción de Magaly ni para entrevistar ni para hablar. El tema de ella va por otro lado.

-¿Qué opinas que Jefferson le dio 24 horas para que se rectifique?

La verdad que prefiero no opinar, ya son cosas de ellos, del canal, no sé qué ha pasado.

-¿Hay posibilidad que puedas entrevistar a Jefferson?

No específicamente a él, si es que voy es para cubrir el mundial, para mostrar un poco la ciudad, la comida, las costumbres, los estadios, no para hablar directamente con Jefferson.

-No creemos que Jefferson te deje plantada…

No lo creo.

-Igual no tendría nada de malo porque son padres de dos bebés…

Tenemos dos hijos y tenemos una relación cordial.

-¿Crees que Magaly pecó de soberbia?

Yo no sé qué ha pasado, no puedo opinar.

-Jefferson ha dicho que está pensando iniciar un proceso legal…

Yo creo que Jefferson no lo haría, pienso, pienso, dando una suposición, que no lo haría, pero no sé.

-¿Tú no te prestarías para tenderle una trampa?

Al papá de mis hijos, no. (D.Bautista)