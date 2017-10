Melissa Klug: “Yahaira matona”

Con todo. Melissa Klug no desaprovechó la oportunidad para arremeter una vez más contra Yahaira Plasencia, al calificarla de malcriada por la reacción que tuvo en el reality ‘Esto Es Guerra’ contra Rosángela Espinoza; además de ello, la famosa ‘Blanca de Chucuito’ respaldó la denuncia que interpuso la ‘Chica selfie’ contra la cantante salsera.

“Vi el video de la agresión y refleja muy bien como es Yahaira. Ahí está, qué más puedo decir. Ustedes lo han visto todo (…) Rosángela está en todo su derecho de denunciarla, pues si hubo agresión y todos lo vimos”, señaló la participante de ‘El Gran Show’.

Si bien Melissa Klug expresó su rechazo tras el enfrentamiento en vivo de las ahora exintegrantes de ‘Esto es guerra’; dio con palo la actitud que tomó Yahaira en el reality contra ‘Rous’, señalando que eso refleja la educación que ha recibido en su casa. “Si ella es así en su casa, lo puede hacer en su casa o donde ella quiera, pero está en un programa de televisión, donde muchos niños siguen ese programa y ven todo lo que pasa y no es para que se comporte así en televisión”, dijo.

Asimismo, la madre de los hijos de Jefferson Farfán comentó que la pelea entre la popular ‘Rosada’ y la ‘Novia de la blanquirroja’ no quedó en el set del reality. “Rous es flaquita, chiquita y no es que se haga la víctima. Ella es peleona, pero de boca no a ese extremo como Yahaira (…) Yo sé que Yahaira no paro de gritar y siguió la pelea fuera del set y dijo todas las palabras que uno no puede mencionar ahora”, manifestó la ‘Blanca de Chucuito’.