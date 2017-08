Melissa Klug: “Yahaira se está regalando”

Melissa Klug considera que Yahaira Plasen­cia gritó a los cuatro vientos que está suelta en plaza para quizás llamar la atención de su ex Jefferson Farfán, quien está en la capital para jugar junto a la selección nacional ante Bolivia en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Siempre ella dice que está soltera ¿O ha dicho que tiene una rela­ción con alguien? Siempre la he escuchado que está soltera, pero como ahora le pusieron el moñito, ya pues, se está regalando”, dijo irónicamente la ‘blanca de Chucuito’ al ser consul­tada sobre las últimas declaraciones que brindó la salsera a ‘Amor, amor, amor’, donde asegura que está “soltera y suelta en plaza”.

-Y tú le aconsejaste que no tuviera una relación con gente comprometida…

No le aconsejé, le dije que si está soltera puede meterse con cualquier hombre, hay tanto sol­tero.

-Finalmente, el karma existe…

El karma es un lema que lo he tenido toda la vida, por ahí vi un comentario de alguien que dijo ya pasó Cesar (Távara), ya pasó Evelyn (Vela) y que me cuide yo, a mí me cuida Dios, yo no me tengo que cuidar de nada, el que obra bien, todo le va bien.

-¿Qué sabes de Evelyn Vela?

He conversado con ella por mensajes, por teléfono, está bien y como es lógico extraña mucho a sus hijos.

-¿Irás al estadio a ver el partido?

No, de repente lo veo en mi casa, ese día tengo que trabajar.