Melissa Loza cuadra a ´Foquita’ y Paolo

La ‘Diosa’ Melissa Loza ha­bló fuerte y claro. Ahora que los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se encuentran en Lima les pidió que aclaren públi­camente a quién pertenecen las iniciales ‘ML’, luego de las bromas que ambos se hicieron en las redes sociales.

Como se recuerda, fue Paolo quien soltó las iniciales cuando Farfán hizo un enlace en vivo desde su red social en donde aseguraba que ya tenía nuevo amor y que era una chica muy conocida de los realitys cuyo nombre era con esas iniciales. Ante ello, muchos especularon que sería Melissa pues era la única que encajaba con esas características y ninguno de los deportistas negó o desmintió esa versión en sus redes sociales.

“Que le pregunten bien quién es ‘ML’, yo creo que se marketean muy bien esos chicos, y la verdad no sé quién es el que me piensa más, si el que me menciona o el que ríe”, sostuvo la integrante de ‘Esto es guerra’ en América Espectáculos.

La modelo chiclayana en su momento tomó de buen humor las supuestas vinculaciones que estaba haciendo entre ella y Farfán, pero aclaró que no lo conoce y dice que le crean historias donde no las existen: “O son mis fans o no sé. Son historias que se crean pero yo vivo feliz y no hago caso a ese tipo de comentarios”, remarcó.