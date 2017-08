Melissa Loza: “No tengo nada con Jefferson Farfán”

La guerrera Melissa Loza se mostró sorprendida al enterarse que la habían vinculado sentimentalmente con el futbolista Jefferson Farfán y aclaró que no tiene nada ver con la historia que inventaron.

“Ya me causa gracia, me crean historias donde no existen. Hoy día me enteré, estaba trabajando acá (EEG) temprano. ¿Si lo conozco? Como todo el mundo lo conocemos como parte de la selección, pero en sí no los conozco en persona. Deben ser fans. No soy la única con esas iniciales”, dejó en claro la ‘Diosa’ para las cámaras de ‘En boca de todos’.

Asimismo, aseguró que no se prestará para el cuento y “si quieren sobresalir, la verdad no tengo nada que ver”.

Como se sabe, el nombre de Melissa Loza comenzó a sonar luego que Paolo Guerrero mencione, durante una transmisión en vivo que hizo la ‘Foquita’, que este tendría un nuevo amor, de iniciales “ML”.

Primo no sabe nada

Al respecto, el primo de Jefferson Farfán, César Távara, aseguró que no conoce a la modelo y que no está al tanto si el morenaje anda o no en saliditas con Melissa. “Yo no hablo de nadie, no puedo opinar de eso, no la conozco, la verdad que no sé nada”, comentó Távara en el set de ‘Espectáculos’.