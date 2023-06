Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Loza se pronunció frente a las críticas que recibe por seguir en un programa reality pese a su edad y se mostró orgullosa de seguir viéndose bien.

Melissa ha recibido algunas críticas por parte de los espectadores de ‘Esto Es Guerra’ por seguir compitiendo pese a su edad. Sin embargo, también hay quienes creen que la chica reality se sigue viendo joven y la respaldan.

Frente a esto. Melissa brindó una entrevista donde se defendió de sus detractores que la critican por su edad.

¿Qué dijo Melissa Loza?

La chica reality fue entrevistada por las cámaras de América Espectáculos y empezó hablando de las bromas que le hacen sus compañeros bajándole la edad.

“Creen que tengo veinte años, no quinceañera. Los cuarenta son los nuevos veinte”, indicó entre risas y aseguró que no le afectan los comentarios negativos por lo que decide ignorarlos.

Mira también: ¡Por seguridad! Natalie Vértiz toma radical decisión ante extorsión a famosos

La artista se mostró muy contenta con su edad y aseguró que se siente muy cómoda consigo misma, pues es consciente de la gran persona que es.

“Siento que he llegado a los cuarenta mental y físicamente y espiritualmente fuerte, y eso es importante porque sobre todo una madre, una mujer como yo que trabaja, que es mamá, que está viendo su casa, su trabajo, y tú sabes que este trabajo requiere de mucho esfuerzo y nada la vitalidad tiene que estar ahí siempre”, señaló.

Se hizo un cambio de look

Melissa apareció totalmente renovada, pues se hizo un radical cambio de look. La guerrera comentó que se hizo un tiempo para ir a engreirse al spa.

«Necesitaba un cambio. No sé si te pasa que después de tanto tiempo te cansas de estar con el mismo look, aparte que soy mamita de una pequeñita. (…) Me di un tiempo e hice un cambio radical», comentó.

Mira también: Robotín termina su relación con Robotina Cajamarquina: «La vi con otra persona»

Además, comentó que se siente muy cómoda con su nuevo look y hasta le gustaría aprovechar para hacerse una sesión de fotos.

«Me gustaría hacer una sesión de fotos interesante, soy camaleónica y hace mucho no hacía estos cambios. Realmente me siento bien. Estoy en ‘morenas’, época de morochas. Cambias de energías, me siento bien», indicó.