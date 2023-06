Compartir Facebook

Melissa Loza no aguantó pulgas en el último programa de ‘Esto es Guerra’ y se enfrentó a Pancho Rodríguez tras una presunta falta de respeto de parte del competidor.

Fuerte enfrentamiento

En el último programa de Esto es Guerra, la exmodelo cuestionó la función de Pancho como líder de los combatientes. Pues según Loza el ex de su hermana no tiene los ánimos ni la energía para comandar al equipo. Esto provocó una fuerte pelea que tuvo que ser frenada por el conductor Renzo Schuller.

Según Mister G. «Se ha acercado al productor general y le ha dicho que ella no va aguantar nada de nadie y que no se siente cómoda en los combatientes», reveló.

Y es que Pancho le hizo un comentario a Meli que la sacó totalmente de sus casillas.

«Lo que yo le dije y ella lo tomó mal fue que, yo no sé si el día de mañana tengas un problema con tu marido y tengas tu cara, pero yo te expongo. Y me dice, yo no voy a permitir que me faltes el respeto», admitió el chico reality.

Esto fue lo que provocó la ira de la hermana de Tepha Loza quien lució un semblante ofuscado e incómodo durante el programa.

Se defiende de críticas

La chica reality viene recibiendo comentarios negativos por todavía continuar trabajando en EEG. Y es que la exmodelo de 44 años, viene demostrando que la edad es solo un número y que no la define como persona.

“Creen que tengo veinte años, no quinceañera. Los cuarenta son los nuevos veinte”, dijo Loza al tomarse con humor las críticas.

La madre de familia siempre ha demostrado tener agallas y valentía para enfrentarse a cualquier competidor que se le ponga en frente.

Por otro lado, recalcó que admira su labor como trabajadora y como madre día tras día.

«Siento que he llegado a los cuarenta mental y físicamente y espiritualmente fuerte, y eso es importante porque sobretodo una madre, una mujer como yo que trabaja, que es mamá, que está viendo su casa, su trabajo», dijo Melissa.

Incluso recalcó que hacer todas estas funciones requiere de mucha energía y vitalidad por lo que hasta el día de hoy se mantiene regia.