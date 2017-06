Melissa Loza se va de juerga con el ex de su hermana Spheffany Loza

Melissa Loza vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez al ser vista nuevamente con la ex pareja de su hermana Spheffany Loza, Freddy Ghilardi en una conocida discoteca rumbeando juntos.

A través del programa “Amor, Amor, Amor”, se pudo apreciar la cercanía entre la “guerrera” y el ex de Sphffany. Tras esta situación, la menor de las Loza, salió al frente para aclarar lo siguiente: “No tengo rencor. Yo cometí un error al haber salido a hablar de todo esto porque me dejé llevar por la cólera”.

Pero todo no quedó ahí, pues la modelo indicó que no creía que su hermana tenga una relación sentimental con su ex. “Freddy sabe con qué familia se está metiendo“, finalizó.