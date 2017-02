Melissa Loza: “Yo soy súper natural, no me he hecho ninguna cirugía”

La “guerrera” Melissa manifestó estar muy incómoda con las críticas que viene recibiendo por su edad y más con una foto del 2008, el cual se ha estado circulando en las redes sociales, donde aparece totalmente diferente.

Ante esta situación, Melissa sostuvo que mantiene un escultural cuerpo a base de una buena alimentación y ejercicios, a la vez, manifestó que no se ha hecho ninguna cirugía y que todo es natural.

“¿Qué cosa me hecho? No hay nada. Yo soy súper natural. Lo que digan los demás no me interesa, no me suma. Que sigan gastando sus balas. Empecé a entrenar, hice mucho deporte. Empecé a tener la conciencia de lo que es deporte, vida sana y un buen estilo de vida. Mejoré en el aspecto de mi cuerpo”, manifestó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: