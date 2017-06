Melissa: “No hay rencores con Diego”

Melissa Klug dejó en claro que no retomará la relación sentimental que tuvo con Diego Chávarri, luego que nuevamente los vinculen por coincidir en una conocida discoteca. “Con Diego no tengo problemas. Y si lo encuentro en mil lugares lo puedo saludar sin ningún problema. Ya pasó un año desde que terminamos la relación. Creo que los rencores quedaron en el pasado. Todos somos seres humanos ¿Quién no ha cometido errores?”, sostuvo la popular ‘blanca de Chucuito’ a Karibeña.

-¿No están en saliditas?

No

-¿Tienen un trato cordial?

Sí claro, si lo veo lo saludo.

-¿Todo superado?

He superado peores cosas. Ahora esto…imagínate, es nada. Yo estoy en México, feliz. Disfrutando unas cortas vacaciones y acompañando a Ítalo (Valcárcel) en su competencia de baile internacional. Que especulen y hablen lo que quieran.

-¿Cómo va la luna de miel?

No es luna de miel. Estoy tranquila, feliz, contenta ¿Qué más puedo decir? El hecho que no tengamos títulos no quiere decir que vamos a dejar de pasarla bien.

-Tus hijas estuvieron dos días como panelistas en el programa ‘Cuéntamelo Todo’ ¿Tienen todo tu apoyo?

Yo les he dicho que siempre las voy apoyar. Pero ahora ya estuvo bueno, querían experimentar, saber cómo es… ¡Ahora a dedicarse a los estudios!

(D. Bautista)