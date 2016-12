Melissa no quiere que Farfán se vaya del Perú

La blanca de Chucuito, Melissa Klug, está feliz al enterarse que el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, podría continuar su carrera deportiva en nuestro país, en el club de sus amo­res, Alianza Lima.

“Qué bien, ojalá se dé, así podrá estar cerca de sus hijitos que lo quieren tanto. Si a él le va bien, por supuesto que los más contentos van a ser Adrianito y Jeremy. Ya dependerá de él que decide al final”, indicó la chalaca.

Asimismo, la amiga de Evelyn Vela, acla­ró que no piensa retomar su romance con la ‘Foquita’, pues ya no existen sentimientos de por medio. “Ya no existen sentimientos, solo la relación de padres”, agregó.

Tras los fuertes rumores que recibirá el 2017 junto a su bailarín, Ítalo Valcárcel, la empresaria no quiso aclarar el tema, sin embargo, confirmó que viajará a Cancún. Cabe mencionar que hasta el momento Melissa ha aclarado que solo tiene una relación amical con Ítalo, pese a que en varias ocasiones se les ha visto bastante cariñosos.

