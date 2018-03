Melissa Paredes calla críticas y habla del éxito de su telenovela

“…estoy contentísima porque a los televidentes les gusta el trabajo que estoy realizando. Estamos agradecidos con los resultados”, indicó la guapa actriz.

Por otro lado, como lo dijo desde un principio. Melissa aclaró que se seguirá preparando para nuevos retos, y que este protagonico solo es el inicio de su carrera. “Seguiré estudiando, esforzándome, porque amo la actuación, y repartiendo mi tiempo para ser mamá, esposa y actriz”, aseveró.

Cabe resaltar que la, ahora, actriz y cantante aclaró que no hizo caso a las críticas destructivas y siguió trabajando. “Muchos en un inicio no confiaron en mí, me dijeron de todo, pero yo no respondí. Es mejor que me vean en la cancha y den su opinión”, aclaró Melissa.