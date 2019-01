Melissa Paredes contra el acoso y feminicidios aconseja a mujeres denunciar

La actriz Melissa Paredes se pronunció sobre la difícil situación que vive su personaje ‘Estrella’ en la novela ‘Ojitos hechiceros 2’, quien viene siendo víctima de acoso.

“Es un tema grave que le está pasando a muchas mujeres, incluso que puede llevar a que se dé un feminicidio en muchos caso. La novela sirve para entretener, pero Michelle Alexander (productora) como mujer y capa, quiere tocar este tema para concientizar a las mujeres y ayudarlas”, indicó.

-Tratan de visibilizar la violencia contra la mujer…

‘Ojitos hechiceros’ habla de la realidad, del día a día de los peruanos. es un tema que nos pasa mucho a la mujeres en el mundo.

-¿En la novela darás pautas a las mujeres para que sepan cómo defenderse?

Así es, se da un mensaje subliminal. Definitivamente uno no está ajeno a este tipo de casos y si ven la novela, se darán cuenta los pasos que hay que seguir (para denunciar).

-¿En alguna oportunidad has sido víctima de acoso?

No gracias a Dios y espero nunca serlo. Espero que ninguna mujer sea víctima de acosos o feminicidios.

-Ya van 5 mujeres que pierden la vida en manos de sus parejas este 2019, ¿harías un llamado de atención a las autoridades?

Hay muchas mujeres que tienen miedo por las amenazas y es como darles valor para que puedan quejarse. Muchas veces las autoridades no nos creen, por eso también ponemos el problema con ‘July’ (Sebastián Monteghirfo) que no le cree y que muchas veces pasa. vas a tu casa con tus amigas y no te creen, te dicen: ‘te paso porque lo provocaste’, nos da pena la actitud de ‘July’ y el papá de ‘Estrella’ (que no la apoyan), suena ilógico pero pasa.