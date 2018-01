Melissa Paredes: “Me gustaría ser actriz”

A dos meses de haber dado luz, la modelo Melissa Paredes comentó estar feliz porque volvió a usar sus bikinis luego de perder casi 16 kilos que ganó con el embarazo. Ella ahora se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en su vida y del verano junto a su pequeña Mia y su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Mi hija es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, mi bebé es increíble. Con Rodrigo estamos viviendo está etapa juntos y ahora estamos en la playa disfrutando y aprovechando las vacaciones de él”, sostuvo Paredes a Karibeña.

-Hemos notado en tus redes sociales que ya recuperaste tu silueta y hasta ya usas tus diminutos bikinis…

Sí, ya he perdido casi todos los kilos que subí, me falta solo uno nada más. ¿Cuánto subí? Pues 16 kilos que los he ido bajando con ejercicio y una buena balanceada alimentación.

-¿Y ahora piensas regresar a la televisión?

En realidad ahorita estoy con lactancia hasta los seis meses y después de eso quien sabe. Lo que sí me gustaría es actuar y por eso estuve tomando clases de actuación cuando estaba embarazada, con mi panzota me iba a estudiar.

-¿Ya tienes alguna propuesta para alguna serie o película?

Por ahora no, pero en marzo retomo mis clases y acabo en julio. Vamos a ver qué pasa luego.

-¿Cómo va tu relación con el ‘Gato’?

Muy bien, disfrutando de nuestra hija. (D. Bautista)