Melissa Paredes misma ‘Faraona’

Melissa Paredes deja atrás su pasado como chica reality para protagonizar la nueva telenovela ‘Ojitos hechiceros’, que se estrena este 20 de febrero a las 9:30 por América TV. La ex Miss Perú y modelo asegura que no le teme a las críticas y afirma que desde hace más de un año se prepara en la actuación.

“Nadie sabe pero yo me iba a estudiar actuación con todo y mi barriga de embarazada. Y me sigo preparando para el personaje, no solo en la actuación sino en el canto, no lo hago para taparle la boca a nadie sino por entrega y por cumplir mi sueño de ser actriz. ¿Si estoy preparada para las críticas? Siempre estoy preparada, la verdad no le doy importancia a eso”, afirmó Melissa, que hace unos meses se convirtió en madre.

La bella modelo que creció en Ventanilla será Estrella, una joven de escasos recursos que quiere ser cantante de cumbia y pese a los problemas no dejará que sus sueños se trunquen. “Es un personaje bonito porque me recuerda de dónde vengo y cómo me superé, este personaje habla de gente como yo que viene de abajo. Para cantar cumbia mi referente fue Marisol, incluso canto con ella y me dio unos consejitos”, comentó Paredes, que agradeció a la productora Michelle Alexander por darle la oportunidad de debutar en la actuación. (K. Cabrera)