Melissa Paredes: “Quiero ser una actriz camaleónica”

¡¡ESTÁ DECIDIDA!! La ex reina de belleza, Melissa Paredes, quién viene triunfando en “Ojitos Hechizeros”, mencionó en una entrevista para un medio local que su futuro está en la actuación.

“Quiero seguir en la actuación en un futuro. Mi próximo reto es hacer teatro, espero lograrlo… Quiero ser una actriz camaleónica, no encasillarme en un solo personaje y ser la buena y la villana”, comentó la nueva actriz de la pantalla chica.

Además explicó que no está en sus planes perfeccionarse en el canto.“Ser cantante no está en mis planes, puedo hacerlo pero si es parte de un musical en el teatro”, expresó.

Paredes, quién ha recibido muy buenas críticas por su trabajo, añadió que en un primer momento hubieron muchos que criticaron su trabajo. “Muchos en un inicio no confiaron en mí, me dijeron de todo sin haber visto mi trabajo, pero yo no respondí. Es mejor que me vean en la cancha y luego den su opinión”, agregó

