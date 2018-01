¡NO HAY PRETEXTOS! Ser mamá no es excusa para tener algunos kilitos de más, al parecer esta es la frase de cabecera de la ex chica reality, Melissa Paredes. La ex modelo acaba de ser mamá hace un poco más de 2 meses y ya se luce en bikini, mostrando sus infartantes curvas.

En la red social, instagram, en donde ya tiene más de 1 millón de seguidores se le ve más que contenta por el rápido regreso de su infartante figura. “Ricoooo sol para broncearse un poquito! Buenas vibras para todos!!” fue la descripción de la foto en la que se le ve bronceadita y con unas curvas de infarto.

¡Todo esfuerzo tiene recompensa! A la guapa modelo se le ve haciendo ejercicio junto a su esposo, Gato Cubas. Estamos seguros que esto es lo que le ha traído tan buenos resultados.