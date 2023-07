Compartir Facebook

Melissa Paredes se pronunció sobre su participación en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, revelando que tuvo que pasar un casting para obtener el papel.

Recientemente muchos fans de la serie quedaron sorprendidos con el nuevo personaje que apareció. Esto debido a que quien la interpreta es Melissa Paredes, quien estuvo alejada de la pantalla chica por un tiempo. La actriz interpreta a un personaje llamado Paty, quien al parecer será el nuevo interés romántico de Joel González.

Debido al gran revuelo que ha causado su nuevo papel, el programa magazine ‘Mande quien mande’ no dudó en invitarla a su set para dar más detalles sobre su papel en la serie.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Durante su visita al set del programa de María Pía Copello, la actriz no dudó en expresar lo agradecida que se encuentra con la producción de América Televisión.

“Muy agradecida con Al Fondo Hay Sitio, con Estela, con Gigio, con toda la producción, son maravillosos”, comentó Melissa.

Además, la actriz sorprendió a todos al revelar que pese a su experiencia previa en producciones nacionales, ella tuvo que pasar un casting. Es así como logró conseguir el papel de Paty en la serie.

“Hice un casting, te cuento, como tiene que ser. Muchos dicen que como ya tengo experiencia, como ya hice protagónicos, pero no es así. La actuación se gana su lugar con cada personaje”, reveló.

“Un actor nunca deja de aprender y como siempre anda buscando herramientas para el día que me llegue el casting, como me tocó ahora, estar preparada y gracias a Dios me quedé con el papel”, agregó.

Melissa Paredes también aprovechó para contar un poco acerca de su personaje en la serie peruana. La actriz comentó que se siente a gusto porque encuentra algunas similitudes entre su personaje y su propia persona.

“Es chambeadora y de barrio, yo soy una mujer bien chamba y de barrio. Paty no se aminala con nada, le han pasado tantas cosas en su vida y ella sigue chamba, sigue pilas”, indicó.

‘Peluchín’ reaccionó a su papel en la serie

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se pronunció sobre el debut de la actriz en la popular serie y se mostró completamente sorprendido. Rodrigo González reveló que creía que Melissa Paredes estaba vetada de América Televisión tras su salida de ‘América Hoy’.

«Yo pensé que estaba completamente vetada, no se ponen de acuerdo en el canal. Gisela dijo que el canal había tomado la decisión de sacarla, que no dependía de ella», expresó irónicamente.