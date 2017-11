Melissa Paredes se asa con fans

La ex chica reality Melissa Paredes se cansó de los comentarios en contra que le hacen sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, sobre todo cuando publica fotos en su recién estrenada faceta como mamá de la pequeña Mía.

La última imagen donde se le ve cargando a su bebita de días de nacida y junto a ella su gato generó muchas críticas donde la calificaron de “irresponsable” por exponerla enfermedades y la ex Miss Perú dejó un contundente mensaje.

“Ya me tienen harta, infórmense antes de comentar tantas cosas en mi Instagram. Su pediatra me dijo que no tiene nada de malo que la gata esté al lado de Mía ya que no sale de casa, no es una gata callejera. Sus mitos y sus cosas raras no me importan. Me importa lo que me diga y me recomiende el pediatra. ¡Bye!”, dijo la modelo a través de sus historias de Instagram.

“A todo esto, ¿no se aburren de estar comentando a una persona que no les cae, que aburro, que soy chola? ¡Ya cánsense!”, finalizó la modelo.