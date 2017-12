Melissa Paredes se ríe de sus críticos

Se cansó. Melissa Paredes respondió desde su cuenta en Instagram la serie de críticas que ha recibido en sus redes sociales y pidió a sus miles de seguidores a no caer bajo respondiendo los ataques porque ella se encuentra muy feliz.

“Para que de una vez revienten de la colera: Veo tantos comentarios que si me visto, que si salgo, que si no me arreglo, que si me arreglo, que si soy fea, que si me arreglo mucho, que si voy al gym, que si no voy, que si soy mala madre, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si presumo, que si no presumo, ufff y podría seguir…”, escribió inicialmente.

“Yo vivo muy feliz y créanme hermosas seguidoras mías, que no me afecta en lo absoluto. Lo que si me afecta es verlas pelear con ese tipo de gente que ni al caso. Las adoro siempre, gracias por tanto cariño”, finalizó.